Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 1-0 mağlup oldukları Antalyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Takımın oynadığı futbolla ilgili olarak memnun olmadığını belirten Hollandalı çalıştırıcı, takımdan gitmesi gereken ya da kalması gereken oyuncularla ilgili, "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili konuşursam isim vermem gerekecek. Bu konuşmaları yönetimle yapacağım. Onlar benim bu takımla ilgili düşüncelerimizi biliyorlar. Düzenli oynayan takımdan 4 isim eksik olduğu zaman bu takım oynayamıyor. Bu açık ve net şekilde ortada" dedi.

Tecrübeli teknik adam, Volkan Demirel'in yükselen performansına karşın milli takıma alınmaması ve dünyada Volkan Demirel gibi örneklerin olmasına karşın milli takıma alındığıyla ilgili olarak sorulan bir soruya, "Ben de milli takım hocalığı yaptım ve o dönemlerde bu tarz konularla ilgili fikirler belirtildiğinde sorunlar yaşadım. Ben Fatih Terim değilim. Bu konu benim sorunum değil, ben bu konuda yorum yapamam. Bana böyle sorular sormayın, Fatih Terim'i arayıp ona sorun. Cevabı o verebilir, ben veremem" yanıtını verdi.

Hakkında çıkan "Fenerbahçe'de başarılı olduğum için beni milli takıma aldılar" haberleriyle ilgili olarak konuşan Advocaat, "Ben böyle bir şey söylemedim. Türkiye'de asla hiçbir medya kuruluşuyla konuşmadım. Kendimi başarılı olarak gördüğümü henüz söylememem. 3. sıra benim sıram değildir. Hala kupayı kazanabiliriz. Uzun bir sezon oldu bizim için. Kupayı alamazsak o zaman başarısızımdır. Ama benim Hollanda Milli Takımı'nın hocası olmamın sebebi Fenerbahçe değildir. Çünkü ben 2 kez Hollanda Milli Takımı'nın hocalığını yaptım. Fenerbahçe'deki performansımla Hollanda Milli Takımı'na gittiğimle ilgili olarak kime konuşmuşum. Hepsi yalancı. Ben hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Biz şu anda 3.'yüz ve kupayı kazanmamışız. Ben şu anda nasıl başarılı olduğumu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Hollanda Milli Takımı'yla ilgili olarak da konuşmayacağını söyleyen teknik direktör, bu sorunun ardından basın toplantısının bitme uyarısına karşın soru almaya devam etti ve toplantıyı sürdürdü. Hollandalı hoca, basın mensuplarına söz verirken, "Kötü oynadığınızda cevapları vermeniz lazım" dedi.

Ajax'ın genç oyuncularla yakaladığı başarıyla ilgili olarak konuşan Advocaat, Fenerbahçe'nin transfer politikasıyla ilgili olarak adil olması gerektiğini belirterek, "Doğru ve ünlü oyuncuları getirme konusunda başarılı oldular. İnsanların beklentilerini yerine getirmiş. Bazı oyuncuların Fenerbahçe gibi üst düzey bir takımda olmak için kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Fenerbahçe'nin de bu konuda net olması gerekiyor. 'Sen yeterince iyi değilsin ve gitmen gerekiyor' demesi lazım. Hollanda'daki birçok takımın çok büyük scout sistemi var. Türkiye'deki üst düzey kulüplerle, Hollanda'daki üst düzey kulüpler arasında fark var. Hollanda'da 8 yaşındayken, 9 yaşındayken genç yetenekleri buluyorlar. Danimarka'ya veya başka ülkelere giderek farklı oyuncuları 17, 18 yaşında buluyorlar. Kluivert'ın oğlu şu anda 18 yaşında. Feyenoord'da da Ajax gibi bir sistem var. Türkiye'de ise menajerlerle çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yönetimi'ne sunacağı raporla ilgili de konuşan Advocaat, "Her gün Hasan Çetinkaya'yla, başkanla ve yönetimle görüşüp fikir paylaşımını yapıyoruz. Onlar neyin gerektiğini çok iyi biliyorlar. Kadrodaki temizliği yapmak adına zor bir çalışma olacaktır. 8, 9 aydır Fenerbahçe'deyim. Bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Fenerbahçe çok çok büyük bir kulüp. Yönetimin de bunu fark etmesi gerektiğini düşünüyorum. Doğru seviyedeki oyunculara ihtiyaç var. 'Belki'ler olmamalı, kendilerini ispatlayan oyuncular olmalı. Bizde şu anda çok fazla 'belki' var" dedi.

ANTALYASPOR CEPHESİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, Kadıköy'de kötü bir netice sonunda üst sıralardan kopacaklarını bilerek müsabakaya çıktıklarını belirterek, "Bulunduğumuz yer itibarıyla bu maç çok önemliydi. Mutlaka galibiyet almamız gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadık. Arkadaşlarım gerçekten deplasmanda nasıl oynanacaksa öyle oynadılar. Takımımı kutluyorum. Göreve geldiğimizde 2 puanımız vardı. Herkes takım ne zaman düşecek, diye beklerken Avrupa hedefi konuşulmaya başlandı. Kritik maçlarımız var. 3 maç da kolay geçmeyecek" diye konuştu.

Sezon başında ayrıldığı Kasımpaşa'yla yaşadığı sıkıntılar hakkındaki soru üzerine Çalımbay, "Kasımpaşa'da bu sezon için 'yukarıya oynayacağız' diye düşünce vardı. Sezon başı ise yatırım yapılmayacağını söylediler. Bir anda görevden ayrılmamı istediler, ben de kabul ettim. Daha sonra devam etmek istediler ancak bu sefer ben kabul etmedim. Kasımpaşa benim kurduğum bir takım. Sezon başını çok iyi geçirmiştik. Tek sıkıntı kadroydu. Kasımpaşa dahil her gittiğim camiaya mutlaka katkıda bulunmuşumdur" şeklinde konuştu.

İlk etapta Antalyaspor'un teklifini de kabul etmediğini anlatan Çalımbay, "Birileri araya girince kabul ettim. Orada da hem saha içinde hem de saha dışında kriz vardı. Yönetim ve başkanın katkılarıyla toparladık. Her gittiğimiz yerde beyaz sayfa bıraktık. Eğer bizim arkamızdan konuşuyorlarsa yalan söylüyorlardır. İstemediğim halde onların konuşmalarından dolayı bir şeylere girdik. Hayatımda hiç kimseye yanlışım olmadı" dedi.

Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğa Beşiktaş'ın ulaşmasını beklediğini dile getirdi.

Beşiktaş'la da Medipol Başakşehir'le de oynadıklarını hatırlatan Çalımbay, "Ben Beşiktaş'ı şanslı görüyorum. İyi bir takım. Her türlü oyuncuya sahipler. Ligde, kupada ve Avrupa'da iyiydiler. Her zaman Fenerbahçe maçı gibi şansız olacaklarını düşünmüyorum. 2 puan kolay kapanacak bir fark değil. Bana göre lig yeni başlıyor. Kritik maçlar var. Medipol Başakşehir'i de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

