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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde 25 dakikası basın açık olarak...
SPOR 01.10.2019, 11:43
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde 25 dakikası basın açık olarak gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başladı. Oyuncular ardından çabukluk çalışması ile idmana devam etti. Basına açık olan bölümün son kısmında ise sarı-lacivertli ekip, dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Victor Moses ile Garry Rodrigues idmanda yer almadı.
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde 25 dakikası basın açık olarak gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başladı. Oyuncular ardından çabukluk çalışması ile idmana devam etti. Basına açık olan bölümün son kısmında ise sarı-lacivertli ekip, dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Victor Moses ile Garry Rodrigues idmanda yer almadı.
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar
25°
açık
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