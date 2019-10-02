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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Süper Lig'de cuma günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.00'de ısınma hareketleriyle...
SPOR 02.10.2019, 14:35
Fenerbahçe, Süper Lig'de cuma günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.00'de ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli futbolcular ardından koordinasyon ve çabukluk hareketleri yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.00'de ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli futbolcular ardından koordinasyon ve çabukluk hareketleri yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
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