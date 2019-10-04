Fenerbahçe - Antalyaspor: 0 - 1

Olgucan KALKAN - Ahmet Turhan ALTAY / İSTANBUL,()-

STAT: Ülker

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Serkan Ok

FENERBAHÇE: Altay - Isla, Zanka (Dk.81 Mevlüt Erdinç), Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre (Dk. 61 Deniz), Ozan, Kruse, Tolga (Dk. 46 Zajc), Vedat Muriç

ANTALYASPOR: Boffin - Nazım, Bahadır (Dk.81 Eren), Angelo, Celustka, Chico, Ufuk, Dala (Dk. 46 Mukairu), Aatif, Hakan, Amilton (Dk. 70 Doğukan)

GOL: Dk. 6 Ufuk Akyol (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Zanka, Emre Belözoğlu (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe) - Boffin, Hakan Özmert (Antalyaspor)

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekibin tek golünü 6'ncı dakikada Ufuk Akyol kaydetti.

6'ncı dakikada Antalyaspor öne geçti. Fenerbahçe yarı alanında topu önünde bulan Ufuk Akyol, Jailson'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girer girmez plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

13'üncü dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, son çizgiye inen Dirar ortaladı. Ceza sahası içindeki Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

16'ncı dakikada Antalyaspor savunmasının hatalı pasında topu önünde bulan Kruse'nin sol çaprazdan attığı sert şutta kaleci Boffin, topu kornere tokatladı.

24'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortasını yaptı. Antalyaspor savunmasından seken top Dirar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

58'nci dakikada Mukaira'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Hakan Özmert, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Hakan'ın vuruşunda Altay, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

59'uncu dakikada Aatif'in şutunda top kaleci Altay'dan sekti. Seken topta Mukairu vurdu, Altay mükemmel refleksle gole izin vermedi. Seken topta Altay topun sahibi oldu.

61'inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar pasını Emre'ye verdi. Emre'nin bekletmeden içeri çevirdiği topta, Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortaladı. Deniz'in kafayla çevirdiği topa Zajc kafayı vurdu. Kaleye doğru yönelen top Muriç'e çarpan topu Antalyaspor avunması kornere gönderdi.

90+1'inci dakikada ceza sahası dışından Zajc'ın vurduğu sert şutu kaleci Boffin çeldi.

Karşılaşma 0-1'lik skorla son buldu.

UFUK AKYOL'DAN ISAAC FORMALI SEVİNÇ

Mücadelenin 6'ncı dakikasında Antalyaspor'u 1-0 öne geçiren Ufuk Akyol, gol sevince Isaac Promise'nin 20 numaralı formasını çıkardı. Ufuk Akyol, arkadaşlarıyla yaşadığı gol sevincinin ardından yedek kulübesine gelerek dün hayatını kaybeden Nijeryalı futbolcunun formasını aldı ve gol sevincini Isaac formasıyla yaşadı.

BÜYÜ BOZULDU

Bu arada Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında ilk kez Süper Lig'de bir iç saha maçını kaybetti. Sarı-lacivertliler, ligde 15 maç sonra ilk kez sahasında mağlup oldu.

FOTOĞRAFLAR: Cemal YURTTAŞ