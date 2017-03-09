Fenerbahçe Antalya'ya geldi (2)

ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Spor Toto Süper Lig’de yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Antalya Havalimanı’ndan takım otobüsüyle konaklayacağı Alanya Kargıcak’taki Goldcity Otel’e geldi. Takım otobüsünden inen Teknik Direktör Dick Advocaat’a otel personeli tarafından çiçek verildi.

TOPAL’A ‘ELLE ATTIN’ TEPKİSİ

Oyuncular otele girişi sırasında müşteriler ve personelin fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. Futbolcuların girişi sırasında otelde bekleyenler cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü kaydı yaptı. Mehmet Topal içeri girip taraftarlarla fotoğraf çektirdiği sırada görüntü çeken bir kişinin “Topal elle attın yakışmadı” diye seslendiği duyuldu. Görüntüyü çeken kişinin yanına gelen Topal, görüntü aldığı telefonunu aşağı indirdi. Kısa süreli tartışmanın ardından Volkan Demirel ve Ozan Tufan ile güvenlik görevlerinin araya girmesiyle tartışma sonlandı. Tepkiye sinirlendiği görülen Topal’ı takım arkadaşları koluna girerek uzaklaştırdı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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