Fenerbahçe:- Amed Sportif Faaliyetler:3- 0

Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi

Mustafa AKIN / İSTANBUL,()



Stat: Ülker

Hakemler: Özgüç Türkalp, Erdinç Sezertam, Osman Karakaş

Fenerbahçe: Fabiano, Savaş, İsmail, Kadir Kaan, Yiğithan (Dk.71 Neustadter ), Karavayev, Samed, Salih (Dk.60 Erdi), Caner, Stoch, Robin van Persie (Dk.60 Fernandao)

Amed Sportif Faaliyetler: Kazım, Ercüment, Erhan, Şevket, Şahin, Bartu (Dk.45 Okan), Hakan, Yusuf (Dk.73 Tekin), Berat (Dk.45 Mansur), Deniz, Bertuğ

Goller: .Dk.8 Salih, Dk.36 ve Dk.44 Robin van Persie (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Dk. 34 Yiğithan (Fenerbahçe) - Dk.53 Ercüment, Dk.54 Erhan, Dk.70 Mansur (Amed Sportif Faaliyetler)



Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6'ncı ve son haftasında Fenerbahçe, Spor Toto 2'nci Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Saat 18.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde hakem Özgüç Türkalp düdük çalarken, karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Grubunu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip bir sonraki turda deplasmanda D Grubu lideri Beşiktaş ile 5 Şubat'ta karşılaşacak.

4'üncü dakikada Robin van Persie'nin pasında topla buluşan Karavayev'in vuruşuna meşin yuvarlak kaleci Kazım'da kaldı.

8'inci dakikada Karavayev'in pası ile ceza sahası alanı içinde buluşan Salih Uçan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

24'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Robin van Persie'nin vuruşunda top kalecide kaldı

36'ncı dakikada Salih Uçan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Salih'in pasında topla buluşan Robin van Persie'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

41'inci dakikada Stoch'un kullandığı köşe vuruşunda topu indiren Kaan'dan sonra Caner'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

44'üncü dakikada penaltı atışında topun başına gelen Robin van Persie, panenka vuruşu ile farkı 3'e çıkardı: 3-0. Hollandalı futbolcu devre arasında Amed Sportif Faaliyetler kalecisi Kazım'ın yanına giderek gönül aldı. Robin van Persie, Kazım'a formasını hediye etti.

64'üncü dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in kazandığı serbest vuruşu Deniz Naki kullandı. Deniz'in vuruşunda Fabiano topu kornere çeldi.

72'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Deniz Naki'nin ceza sahasına girmeden vuruşunda top Fabiano'da kaldı.

88'inci dakikada İsmail Köybaşı'nın pası ile ceza sahası içinde buluşan Karavayev'in sert vuruşu sonrası top üstten dışarı gitti.