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Fenerbahçe, altyapıdan 3 isimle profesyonel sözleşme imzaladı

İSTANBUL, () Fenerbahçe, altyapı takımında forma giyen 3 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin katıldığı imza organizasyonunda, 1998 doğumlu...

Fenerbahçe, altyapıdan 3 isimle profesyonel sözleşme imzaladı

İSTANBUL, ()

Fenerbahçe, altyapı takımında forma giyen 3 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin katıldığı imza organizasyonunda, 1998 doğumlu Burak Albayrak, 1999 doğumlu Mahsun Çapkan ve 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammet Albayrak ile 3'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan çıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 3 futbolcumuzla 3'er yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlamıştır. Sportif Direktörümüz Damien Comolli'nin kararı doğrultusunda düzenlenen imza organizasyonunda, 2009 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında stoper mevkiinde oynayan 1998 doğumlu Burak Albayrak, 2010 yılında Fenerbahçe futbol altyapısında başlayan, orta sahada görev yapan 1999 doğumlu Mahsun Çapkan ve 2012 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında görev alan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammet Albayrak ile 3'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza Çubuklu ile nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."

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