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Fenerbahçe altyapıdan 2 isimle profesyonel sözleşme imzaladı

İSTANBUL,() Fenerbahçe Kulübü, altyapı takımında forma giyen Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, sportif direktör Damien Comolli'nin kararı doğrultusunda...

Fenerbahçe altyapıdan 2 isimle profesyonel sözleşme imzaladı

İSTANBUL,()

Fenerbahçe Kulübü, altyapı takımında forma giyen Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, sportif direktör Damien Comolli'nin kararı doğrultusunda 2001 doğumlu Abdulcebrail Akbulut ile 3, 2000 doğumlu Muhammet Ömer Çakı ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. 
Kulüpten yapılan açıklama şöyle; 
"Kulübümüz, futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 2 futbolcumuz ile yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlamıştır.
Sportif Direktörümüz Damien Comolli'nin kararı doğrultusunda düzenlenen imza töreninde, 2014 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında sol bek mevkiinde oynayan 2001 doğumlu Abdulcebrail Akbulut ile 3, 2000 doğumlu Muhammet Ömer Çakı ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.
Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."

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