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Fenerbahçe, Altınordu için İzmir'e gidecek

İZMİR, () FENERBAHÇE ile Altınordu arasında iki başkan Ali Koç ve Seyit Mehmet Özkan’ın karşılıklı ziyaretleri ile başlayıp Barış Alıcı ve Berke Özer’in transferleriyle sağlamlaşan dostluk zincirine bir halka daha ekleniyor ve...

Fenerbahçe, Altınordu için İzmir'e gidecek

İZMİR, ()

FENERBAHÇE ile Altınordu arasında iki başkan Ali Koç ve Seyit Mehmet Özkan’ın karşılıklı ziyaretleri ile başlayıp Barış Alıcı ve Berke Özer’in transferleriyle sağlamlaşan dostluk zincirine bir halka daha ekleniyor ve iki takım 27 Temmuz Cuma günü İzmir’de hazırlık maçına çıkıyor.
Dostluk karşılaşması, Bornova Belediyesi Stadı’nda oynanacak. Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’un da izleyeceği maç saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşmanın biletleri maraton ve kapalı tribün 75 TL, kale arkaları ise 50 TL’den satılacak. VIP tribün biletleri ise 150 TL’den satışa sunulacak. Kale arkaları ve maraton tribün Fenerbahçe taraftarına ayrılacak.
Altınordu, Fenerbahçe için tesislerinin kapılarını ardına kadar açtı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlık maçı kampını Altınordu’nun Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç A Takım Yerleşkesi’nde yapacak. Antrenmanlarına ise Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde hizmete giren hibrit çim zeminli Şenes Erzik Sahası’nda çıkacak.
Fenerbahçe, İzmir’e yarın öğleden sonra gelecek. Altınordu taraftarları 250 TL'den satışa çıkarılacak sezonluk kombine bilet almaları halinde ise Fenerbahçe maçına ekstra ücret ödemeden girebilecek. Biletler, bugün saat 14.00'ten itibaren satışa sunulacak.
Fenerbahçe ile Altınordu arasında çok uyumlu bir dostluğun başladığına dikkat çeken Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “İki evladımızın forma giydiği bir takımı konuk etmek bizim için büyük bir onur. Cuma günü futbol adına güzel şeylerin yaşanmasını diliyorum" dedi.

 

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