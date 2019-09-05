Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in dördüncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

