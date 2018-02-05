Fenerbahçe, Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, ()

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Akın Çorap Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.