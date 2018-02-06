Fenerbahçe, Akın Çorap Giresunspor maçına hazır

İSTANBUL, ()

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 16.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Akın Çorap Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.