Fenerbahçe - Akhisarspor maçının ardından

Ersun Yanal: Türk futbolu için kapkara bir geceydi

Serhan TÜRK / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe'nin Akhisarspor'u 2-1 yendiği müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal, bugün oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçıyla ilgili olarak "Öncelikle Emre Akbaba, hepimizi üzen bir sakatlık yaşadı. Çok üzgünüm. Geçmiş olsun. Futbolumuz adına da kapkara bir geceydi. Türk futboluna da geçmiş olsun. Çok yazıp çizlenler var. Yorumları okudum. Yorumumu yaptım, geçmiş olsun. Artık tedavimi ederiz, nasıl olur bakacağız" dedi.

Yanal, Galatasaray'la 1-1 berabere kaldıkları derbi maçtan sonra yaptığı "Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" açıklamasının hatırlatılması üzerine, "O konuya bir kez daha irdelerseniz çok net anlaşılıyor. Hiçbir takım bizi ilgilendirmiyor. Biz hiçbir takımın buradan elini kolunu sallayarak puan alamayacağını söyledik. O takıma da vermedik. Ne olacağına o takımın maçları belirler" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayla ilgili de konuşan Ersun Yanal şunları söyledi: "2-0 bulduktan sonra kaçan penaltıyla istediğimiz futbol karakterini sergileme fırsatını kaçırdık. Devrenin sonunda da golü yedik. Bu stresli süreçte en önemlisi sonucu almaktı ve aldık. Artık süreç Fenerbahçe'nin lehine başladı. İki hafta sonra süreci doğru yöneteceğiz ve önümüzdeki sürecin bize getireceği kazançlar olacak. Kalan iki maçı da en iyi şekilde oynamalıyız."

AKHİSARSPOR CEPHESİ

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu ise şöyle konuştu: "İstemediğimiz bir sonuç aldık. Ligden atematiksel olarak ayrılmak zorunda kalıyoruz. Çarşamba günü final oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kupaya ne kadar yakın olduğumuzun farkındayız. Kupada farklı bir anlayışla oynuyoruz. Buraya kadar geldik. Çarşamba günü kupa finalinde bütün sezon başarısızlığın telafisi mümkün olan bir maç oynayacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ersun Yanal'ın açıklamaları

- Ercan Kahyaoğlu'nun açıklamaları