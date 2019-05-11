Fenerbahçe - Akhisarspor maçından notlar

- Ersun Yanal'dan tek değişiklik

- Şampiyon şubeler statta tur attı

- Fenerbahçe'den Engelliler Haftası nedeniyle pankart

- Akhisarspor'da 3 değişiklik

Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 31'inci haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın 11'inde tek değişikliğe gitti. Yanal, kart cezası sona eren Martin Skrtel'i Akhisarspor karşısında 11'de sahaya sürdü.

Kaleyi Harun Tekin'e emanet eden Yanal, savunma dörtlüsünü ise Isla, Serdar Aziz, Skrtel ve Hasan Ali'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Mehmet Topal ve Jailson ikilisine formayı teslim eden tecrübeli teknik adam hücumda ise Dirar, Eljif Elmas ve Valbuena'yı sahaya sürdü. Yanal'ın gol ayağı ise Roberto Soldado oldu.

ŞAMPİYON ŞUBELER STATTA TUR ATTI

Sarı lacivertli kulüpte sezonu şampiyon olarak tamamlayan masa tenisi ve erkek voleybol şubeleri karşılaşma öncesinde aldıkları kupalarıyla stadyumda tur attı. Tribünleri tek tek gezen sarı lacivertli sporcular, taraftarlardan büyük alkış aldı. Taraftarlar, sporcuların önlerinden geçişi sırasında 'Bu taraftar sizinle gurur duyuyor' şeklinde tempo tuttu.

FENERBAHÇE'DEN ENGELLİLER HAFTASI İÇİN PANKART

Sarı lacivertli futbolcular karşılaşma öncesinde ısınmaya 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle pankartla çıktı. Fenerbahçeli futbolcuların sahaya çıktığı pankartta "Aynı dili konuşuyoruz. 12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engeller Günü" notu yer alırken, tribünde yer alan taraftarlar alkışlarla destek verdi.

AKHİSARSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, geçen hafta 2-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Lopez'in yerine Rotman'a forma şansı tanıyan Kavçak, Bilal'in yerine Manu, Cikalleshi'nin yerine de Bokila'yı 11'de sahaya sürdü. Yeşil siyahlıların Fenerbahçe karşısındaki 11'i şöyle: Fatih - Vrsajevic, Sissoko, Caner, Güray, Rotman, Aykut, Zeki, Manu, Barbosa, Bokila.