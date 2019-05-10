Fenerbahçe, Akhisarspor'a hazır

İSTANBUL () - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki çalışma saat 18.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertliler, bu antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı.