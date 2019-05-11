Fenerbahçe - Akhisarspor: 2-1

- Akhisarspor, Süper Lig'e veda etti

Olgucan KALKAN / İSTANBUL ()

STAT: Ülker

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Mehmet Cem Satman, Mustafa Savranlar

FENERBAHÇE: Harun - Isla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal (Dk. 11 Moses) , Jailson, Dirar, Eljif (Dk. 84 Tolgay), Valbuena (Dk. 88 Ayew), Soldado

AKHİSARSPOR: Fatih - Vrsajevic, Sissoko, Caner, Güray, Rotman, Aykut (Dk. 67 Eray), Zeki (Dk. 84 Serginho), Manu, Barbosa, Bokila (Dk. 75 Cikalleshi)

GOLLER: Dk. 28 Soldado, Dk. 30 Dirar (Fenerbahçe) - Dk. 45+3 Barbosa (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Serdar Aziz, Eljif Elmas, Jailson (Fenerbahçe) - Güray, Bokila, Eray (Akhisarspor)

Spor Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 28'inci dakikada Soldado ve 30'uncu dakikada Dirar atarken, konuk Akhisarspor'un tek golü 45+3'üncü dakikada Barbosa'dan geldi. Fenerbahçe 42'nci dakikada Soldado ile bir de penaltı atışından faydalanamadı. Ege temsilcisi bu sonuçla ligin bitimine iki hafta kala Süper Lig'den düşen ilk takım oldu.

28'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan gelişen Fenerbaçe atağında Isla ortaladı. Kaleci Fatih'in uzaklaştırmak istediği top Soldado'nun önünde kaldı. İspanyol golcünün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

30'uncu dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Isla, ceza sahası sağ çaprazında bulunan Dirar'ı gördü. Dirar'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

39'uncu dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Akhisarspor ceza sahasında oluşan karambol sonrasında top Dirar'ın önünde kaldı. Dirar'ın şutunda Güray'ın eline çarpan top sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

42'nci dakikada penaltı atışında topun başına Soldado geçti. Soldado'nun vuruşun kaleci Fatih topu kornere çeldi.

45+3'üncü dakikada Akhisarspor farkı 1'e indirdi. Aykut'un içeri çevirdiği topta Barbosa'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Harun'un solundan ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

51'inci dakikada Valbuena'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

68'inci dakikada topla birlikte yarı sahasından hızlı çıkan Moses, sol taraftaki Valbueana'yı gördü. Valbuena'nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta top kaleci Fatih'in kucağında kaldı.

84'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Valbuena ortaladı. Soldado'nun vuruşunda kaleci Fatih topu çeldi.

86'ncı dakikada orta sahada topu kapan Dirar pasını Valbuena'ya verdi. Valbuena, sağ taraftan bindirme yapan Isla'yı gördü. Isla'nın içeri çevirdiği topta Soldado'nun sert vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı Fenerbahçe sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

ELJIF ELMAS CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçeli Eljif Elmas, Akhisarspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Akhisarspor karşılaşmasının 78'inci dakikasında yarı sahasından hızla çıkmaya çalışan Cikalleshi, Eljif Elmas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, pozisyonun ardından Eljif Elmas'a sarı kart gösterdi. Makedon futbolcu gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Eljif Elmas, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanacak BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

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