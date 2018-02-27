Fenerbahçe - Agel Prostejov: 3-1

İSTANBUL, ()

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Andrii Kovalchuk (Ukrayna), Sabine Witte (Almanya)

FENERBAHÇE: Dicle, Polen, Rahimova, Eda, Tomkom, Jerkov, Merve (L) (Bahar, Melis, Çağla, Damla)

AGEL PROSTEJOV: Herelova, Weiss, Weihenmaier Emonts, Trnkova, Horka, Kossanyiova, Kovarova (L) (Slavikova (L), Nova)

SETLER: 25-23, 23-25, 25-13, 25-10

SÜRE: 1 saat 41 dakika (28, 32, 22, 19)

Fenerbahçe, 2018 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisi B Grubu'nun altıncı ve son maçında Çekya'nın Agel Prostejov takımı ile karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan taraf 25-23, 23-25, 25-13 ve 25-10'luk setlerle 3-1'lik skor ile Fenerbahçe oldu.

Temsilcimiz, bu sonucun ardından B Grubu'nda oynadığı karşılaşmalar sonunda iki galibiyet elde ederken; dört mağlubiyet aldı ve grubunu üçüncü sırada tamamladı.