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Fenerbahçe - Afyon Belediyesi Yüntaş: 3-0

İSTANBUL,() SALON: Metro Enerji HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Recep Karakoç FENERBAHÇE: İzzet Ünver, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy (Ahmet Karataş, Burak Hazırol) AFYON BELEDİYESİ YÜNTAŞ: Burak Köse, Berk Özbek, Fatih...

Fenerbahçe - Afyon Belediyesi Yüntaş: 3-0

İSTANBUL,()

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Recep Karakoç
FENERBAHÇE: İzzet Ünver, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy (Ahmet Karataş, Burak Hazırol)
AFYON BELEDİYESİ YÜNTAŞ: Burak Köse, Berk Özbek, Fatih Cihan, Oğuzhan Tarakçı, Kemal Elgaz, Muhammet Ertuğrul (Beytullah Hatipoğlu, Doğuhan Yapıcı, Bahov, Ojansivu)
SETLER: 25-10, 25-23, 25-23
SÜRE: 65 dakika (17, 25, 23)

Efeler Ligi play-off klasman etabı yedincilik ikinci maçında Fenerbahçe kendi sahasında Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-0 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Serideki üçüncü ve son maç yarın yine Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

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