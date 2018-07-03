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Fenerbahçe, Afra ve Aydın'ı açıkladı

İSTANBUL,() Fenerbahçe Spor Kulübü, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Sina Afra ve Gürel Aydın'ın atandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan bildirimde, Sina Afra'nın Ahmet...

Fenerbahçe, Afra ve Aydın'ı açıkladı

İSTANBUL,()

Fenerbahçe Spor Kulübü, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Sina Afra ve Gürel Aydın'ın atandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan bildirimde, Sina Afra'nın Ahmet Vefa Küçük'ten boşalan üyeliğe, Gürel Aydın'ın ise Ali İhsan Karacan'dan boşalan üyeliğe atandığı açıklandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 03.07.2018 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmiş ve muvafakatlarını sunan; 
Sayın Mehmet Sina Afra, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ahmet Vefa Küçük'ün görevinden ayrılmasıyla boşalan üyeliğe, kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere ve;
Sayın Gürel Aydın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali İhsan Karacan'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan üyeliğe, kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere;
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Yönetim Kurulumuzun 529 sayılı kararı ile seçilmişlerdir."

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