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Fenerbahçe, Adana'ya geldi
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turunda yarın Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana'ya geldi. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde...
SPOR 29.10.2019, 19:06
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turunda yarın Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana'ya geldi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı lacivertli ekip, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden uçakla Adana'ya geldi. Adana Havalimanı'na inen uçaktaki sarı lacivertli takımın futbolcuları ve teknik ekip, aprona yanaşan otobüse bindi. Polis eskortu eşliğinde kafileyi taşıyan otobüs, futbolcu ve teknik ekibin konaklayacağı Mersin'deki otele hareket etti. Tarsus İdman Yurdu maçı için yarın Mersin'e geçecek olan Fenerbahçe kafilesini karşılayan bir grup taraftar, meşale yakarak takıma sevgi gösterisinde bulundu.
Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı, yarın saat 20.30'da Mersin Stadyumu'nda oynanacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı lacivertli ekip, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden uçakla Adana'ya geldi. Adana Havalimanı'na inen uçaktaki sarı lacivertli takımın futbolcuları ve teknik ekip, aprona yanaşan otobüse bindi. Polis eskortu eşliğinde kafileyi taşıyan otobüs, futbolcu ve teknik ekibin konaklayacağı Mersin'deki otele hareket etti. Tarsus İdman Yurdu maçı için yarın Mersin'e geçecek olan Fenerbahçe kafilesini karşılayan bir grup taraftar, meşale yakarak takıma sevgi gösterisinde bulundu.
Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı, yarın saat 20.30'da Mersin Stadyumu'nda oynanacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Takımın gelişi
- Karşılamadan detaylar
- Genel detaylar
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