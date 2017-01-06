Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

Fenerbahçe: 86 - Emporio Armani Milan: 79

İSTANBUL, () - TURKISH Airlines Euroleague'in 16. hafta maçında Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Emporio Armani Milan'ı 86-79 mağlup etti. Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanan maçta Fenerbahçe, Emporio Armani Milan karşısında Luigi Datome,...

Fenerbahçe: 86 - Emporio Armani Milan: 79

İSTANBUL, () - TURKISH Airlines Euroleague'in 16. hafta maçında Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Emporio Armani Milan'ı 86-79 mağlup etti.

Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanan maçta Fenerbahçe, Emporio Armani Milan karşısında Luigi Datome, Ekpe Udoh, Nikola Kalinic, Bogdan Bogdanovic ve Ali Muhammed beşiyle parkeye çıktı. İlk 2 dakikalık bölümde her iki takım da karşılıklı hücumlardan eli boş dönerken, karşılaşmanın ilk basketi Nikola Kalinic'ten geldi (2-0). Çeyreğin ilk 5 dakikası Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçilirken (9-7), konuk ekip bu bölümde Kalnietis'in basketleriyle maça ortak olmaya çalıştı. Son 1:30'luk bölüme 16-16 eşitlikle girilirken, Emporio Armani Milan Simon ve Kalnietis basketleriyle periyodu 18-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe James Nunnally'nin 6-0'lık serisiyle başlayan Fenerbahçe, ilk 2 dakikayı 24-21 öne geçti. Konuk ekip ise Ricky Hickman'ın basketleriyle maça ortak oldu (24-24). Çeyrekte son 5 dakikanın içine önde giren taraf 30-32'lik skorla Emporio Armani Milan olurken, sonrasındaysa James Nunnally ve Kostas Sloukas'ın basketleriyle Sarı-lacivertli takım 35-32 öne geçti. Fenerbahçe, son 1 dakikanın içine girilirken farkı 7 sayıya çıkarırken (41-34), konuk ekip Kalnietis'in basketleriyle farkı 1 sayıya kadar indirdi (41-40). Soyunma odasına ise 41-40'lık skorla önde giden taraf ev sahibi ekip oldu.

Çeyreğin ilk 2 dakikası karşılıklı basketlerle geçilirken de, TV molasına 44-50'lik üstünlükle giden taraf konuk takım oldu. Son 3 dakikanın içine girilirken Datome ve Ali Muhammed'in basketleriyle skora denge getiren (56-56) Fenerbahçe, final periyoduna 63-58 önde girdi.

Final periyodunda son 5 dakikalık bölüme 76-71 Fenerbahçe üstünlüğüyle girildi. Geriye kalan bölümde konuk ekip Mclean ve Simon'un basketleriyle maça tutunmaya çalışsa da, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, rakibini 86-79 mağlup etti.

Fenerbahçe bu sonuçla 10. galibiyetine ulaştı.

TRİBÜNLER TERÖRÜ LANETLEDİ

Bu arada Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da Sarı-lacivertli taraftarlar İzmir Marşı'nı söylerken, İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafını tribünlerde kaldırdı. Taraftarlar ayrıca, "Türkiye laiktir, laik kalacak" şeklinde slogan attı.

(Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55