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Fenerbahçe: 83 - BOTAŞ: 70

İSTANBUL / SALON: Metro Enerji HAKEMLER: Ergin Sarı, Hüseyin Çelik, Sedef Yarıcı FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Ayşe Cora 16, Zandalasini 15, Vaughn 6, Verameyenka 15, Plum 10, Özge Yavaş 4, Tuğçe Canıtez 7, Tilbe Şenyürek 2,...

Fenerbahçe: 83 - BOTAŞ: 70

İSTANBUL /

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Ergin Sarı, Hüseyin Çelik, Sedef Yarıcı
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Ayşe Cora 16, Zandalasini 15, Vaughn 6, Verameyenka 15, Plum 10, Özge Yavaş 4, Tuğçe Canıtez 7, Tilbe Şenyürek 2, Esra Ural Topuz, Merve Arı
BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 10, Büşra Akbaş 2, Cuic 27, Melis Gülcan 14, Krivacevic 13, Aylin Darınç 2, Sehernaz Çidal 2, Erdenay Topçu
1. Periyot: 24-14
Devre: 48-33
3. Periyot: 70-53
Beş faulle çıkan: Büşra Akbaş (BOTAŞ)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe, kendi evinde BOTAŞ'ı 83-70 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde 17'nci galibiyetini kazanırken, BOTAŞ 6'ncı yenilgisini aldı.

(FOTOĞRAFLI)

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