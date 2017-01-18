Fenerbahçe 8'li finallere yükseldi

Fenerbahçe: 3 - Hapoel Mate: 0
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final rövanş maçında, İsrail'in Hapoel Mate takımını 3-0 mağlup etti.
Deplasmanda oynadığı ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, organizasyonda adını son 16 takım arasına yazdırarak, 8'li finallere kaldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Emmanouil Georgiadis (Yunanistan)
Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Ogulcan Yatgın, Metehan Baş, Oguzhan Karasu)
Hapoel Mate: Krasneusku, Sokolov, Ortiz, Goldrin, Guozdiv, Katzenelson (Weisman, Neviadomsky, Sela, Shtift)
Setler: 25-23, 25-20, 25-20
Süre: 77 dakika (29, 23, 25)
İSTANBUL /