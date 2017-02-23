Fenerbahçe: 67 - Olympiakos: 64

THY Avrupa Ligi'nin 23. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 67 - 64 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe 23. maçında 15. galibiyetini elde etti. Yunan takımı ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Olympiakos 16 galibiyette kaldı ve 7. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya)

Fenerbahçe: Ali Muhammed 8, Bogdanovic 27, Datome 17, Antic, Vesely 5, Nunnaly, Udoh 6, Sloukas, Kalinic 4, Bennett

Olympiakos: Green 17, Mantzaris 6, Papanikolau 13, Printezis 10, Birch 5, Papapetrou 2, Waters 4, Agravanis 1, Milutinov 2, Lojeski 4

1. Periyot: 22-22

Devre: 40-34

3. Periyot: 47-56

İSTANBUL / (fotoğraflı)