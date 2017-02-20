Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

İSTANBUL,() -
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Esat Danzili
FENERBAHÇE: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Oğulcan Yatgın, Metehan Baş, Moalla)
BEŞİKTAŞ: Infante, Nikic, Erhan Dünge, Nemec, Batuhan Avcı, Ferhat Akdeniz (Nuri Şahin, Fırat Filiz, Görkem Yazgın, Çağlar Aksoylu)
SETLER: 27-25, 25-23, 21-25, 25-15
SÜRE: 112 dakika (31, 30, 27, 24)
Fenerbahçe, Efeler Ligi'nin 16'ncı haftasındaki derbi maçta evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe bu sonuçla ligde 13'üncü galibiletine ulaşırken, Beşiktaş 12'nci mağlubiyetini yaşadı.