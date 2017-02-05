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Fenerbahçe: 106 - Canik Belediyespor: 63

 Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Canik Belediyespor'u 106-63 mağlup etti. Fenerbahçe, bu skorla ligdeki 14. galibiyetini alırken, Canik Belediyespor 14. kez mağlup oldu. Salon: Metro Enerji...

Fenerbahçe: 106 - Canik Belediyespor: 63

 Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Canik Belediyespor'u 106-63 mağlup etti.

Fenerbahçe, bu skorla ligdeki 14. galibiyetini alırken, Canik Belediyespor 14. kez mağlup oldu.

Salon: Metro Enerji Arena

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ahmet Kemal Digilli, Mehmet Onur Sönmez

Fenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç 10, Ayşe Cora 14, Melisa Korkmaz 5, Melis Gülcan 3, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Verameyenka 8, Tuğçe Canıtez 10, Gruda 13, Quigley 18, Esra Ural 10, Stricklen 10

Canik Belediyespor: Ceren Gökdemir 2, Fatma Ata 2, Eldebrink 3, Miray Şahin Yıldırım, Ayşe Pelin Gürçavdı 2, Tuğba Taşçı, Hülya Çoklar 15, Murphy 10, Niray Sena Aral 2, Mircheva 8, Babkina 19

1. Periyot: 30-12

Devre: 52-31

3. Periyot: 77-51

İSTANBUL /

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