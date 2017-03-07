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Fenerbahçe 1 günlük iznin ardından çalışmalara başladı

 Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri'nde...

Fenerbahçe 1 günlük iznin ardından çalışmalara başladı

 Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12.00'de başlayan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Osmanlıspor karşısında görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İSTANBUL /

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