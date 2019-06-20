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Fenebahçeli milli atlet Batuhan Buğra Eruygun, spor elçisi seçildi

İSTANBUL, () Avrupa Spor Haftası Elçiler Toplantısı'na katılan Fenebahçeli milli atlet Batuhan Buğra Eruygun, Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye spor elçisi seçildi.  Avrupa Spor Haftası kapsamında, 18-19 Haziran tarihlerinde Belçika'nın...

Fenebahçeli milli atlet Batuhan Buğra Eruygun, spor elçisi seçildi

İSTANBUL, ()

Avrupa Spor Haftası Elçiler Toplantısı'na katılan Fenebahçeli milli atlet Batuhan Buğra Eruygun, Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye spor elçisi seçildi. 
Avrupa Spor Haftası kapsamında, 18-19 Haziran tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamento Binası'nda Avrupa Spor Haftası Elçiler Toplantısı (European Week of Sports Ambassadors Meeting) düzenlendi. Türkiye'yi Fenerbahçe'nin milli atleti Batuhan Buğra Eruygun, Spor Bakanlığı ve Herkes için Spor Federasyonu adına ise Ozan Karakuş, Yusuf Ziya Üzüm ve Paralimpik temsilci Barış Telli katıldı. Türkiye'nin ilk kez davet aldığı organizasyonda milli atlet Batuhan Buğra Eruygun, Avrupa Komisyonu tarafından spor elçisi seçildi.
ERUYGUN: AB MERKEZ OFİSİ'NDE BULUNMAK ÇOK HEYECAN VERİCİYDİ
Batuhan Buğra Eruygun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Brüksel'e gitmeden 1 gün önce babam Oral Eruygun kalp krizi geçirdi. Tüm gün babamın yanındaydım ve anjiyo olduktan sonra çıkınca ilk söylediği; 'Oğlum Brüksel'e git, orda seni görmek istiyorum' oldu. Babamı bırakıp oraya gitmek çok zor oldu benim için. Babamın isteği benim için emirdir. Oraya giderek ailemi gururlandırmak istedim ve babama büyük moral verdim. Avrupa Birliği'nin (AB) Merkez Ofisi'nde bulunmak çok heyecan vericiydi. Bu kadar korunaklı bir binada ilk kez bulundum. Türkiye ilk defa davet edildi bu organizasyona. Yöneticiler benim ismimi önerdiklerinde AB Gençlik Spor Komiseri beni tanıdığını ve hikayemi duyduğunu ilham verici olduğunu söylemiş. Özel olarak sohbet ettik. Hikayemin özetini anlattım bir çok gence örnek olabileceğimi, yapabildiğim süre boyunca spora devam etmemi istedi. Gelecek sene Brüksel Diamond Lig'de beni görmeyi çok istediğini belirtti. Olimpiyatlara gidebileceğime inandığını ve beni desteklediğini söyledi" dedi.
"İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ BENİM İÇİN"
Avrupa'da kendisine olan inancın tam olduğunu anladığını kaydeden Eruygun, "İnanılmaz bir deneyimdi benim için. Spora bu denli kıymet veren insanlarla birlikte olmak mutluluk vericiydi. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanımız Fatih Çintimar ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un destekleri sayesinde inanıyorum ki Tokyo 2020'ye katılabileceğim" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)
 

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