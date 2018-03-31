Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

Fenebahçeli futbolcular Kayserispor maçından önce yemekte buluştu

İSTANBUL,() - SPOR Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, öğle yemeğinde yöneticiler ile bir araya geldi. Kandilli'de bulunan bir restaurantta gerçekleştirilen organizasyona Asbaşkanlardan...

Fenebahçeli futbolcular Kayserispor maçından önce yemekte buluştu

İSTANBUL,() - SPOR Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, öğle yemeğinde yöneticiler ile bir araya geldi.
Kandilli'de bulunan bir restaurantta gerçekleştirilen organizasyona Asbaşkanlardan Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu ile teknik direktör Aykut Kocaman, teknik heyet ve oyuncular katıldı. Sıcak ve samimi ortamda yenilen yemekte FB TV mikrofonlarına konuşan Roman Neustadter, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.
Milli maçlar sebebiyle Rusya milli takım kadrosunda bulunan Neustadter, "Öncelikle tekrar buraya döndüğüm ve takıma katıldığım için çok mutluyum. Böyle yemekler takımın birlikteliği için her zaman güzeldir ve önemlidir. Evet, beraber çalışıyoruz, tesislerde hep beraberiz ama bu aynı şey değil. Burada farklı şeyler de konuşuyoruz. Ailelerimizden bahsediyoruz, kendi hayatlarımızdan konuşuyoruz. Birlikte burada eğleniyoruz, keyifli vakit geçiyoruz. Güzel bir organizasyon" dedi.
Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacakları lig maçına da değinen Neustadter, "Maç maç bakmamız lazım. Şu an bizim için en önemli karşılaşma, pazartesi günü deplasmanda oynayacağımız Kayserispor maçı. Elimizden gelen tüm çabayı sahaya yansıtarak, 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Şimdi sadece Kayserispor" şeklinde konuştu. 

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314