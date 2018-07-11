Federer, Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti

Aynur TATTERSALL / LONDRA () - İsviçreli tenisçi Roger Federer, çeyrek finalde Kevin Anderson'a 3-2 mağlup olarak Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 9'uncu gününde tek erkeklerde 8 kez Wimbledon şampiyonluğa kazanan İsviçreli tenisçi Roger Federer, Güney Afrikalı Kevin Anderson'a 6-2, 7-6, 5-7, 4-6 ve 11-13'lük setlerle 3-2 yenilerek elendi.

Güney Afrikalı rakibi karşısında büyük mücadele veren son şampiyon Federer, 4 saat 14 dakika süren karşılaşmadan mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Güney Afrikalı tenisçi Anderson, yarı finalde Milos Raonic - John Isner maçının galibiyle karşılaşacak.