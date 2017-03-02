Dubai,() - AVUSTRALYA Açık'ta şampiyon olan Roger Federer, Dubai Tenis Şampiyonası'nın ikinci turunda elendi. Federer, Evgeny Donskoy'a 2-1 mağlup olarak Dubai Tenis Şampiyonası'na ikinci turda veda etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yaklaşık 4 milyon Dolar ödüllü Dubai Tenis Şampiyonası'nda mücadele eden dünyaca ünlü İsviçreli sporcu Roger Federer, ikinci turda dünya sıralamasının 116'ncı basamağında bulunan Rus Evgeny Donskoy ile mücadele etti. İlk sette 6-3 üstünlük sağlayan Federer, rakibinin ikinci ve üçüncü tie-break'e götürerek 7-6 alması sonucu 2-1 yenildi. Bu sonuçla Federer turnuvaya veda ederken, Rus tenisçi Evgeny Donskoy adını çeyrek finale yazdırdı.

Öte yandan Dubai Tenis Şampiyonası'nda mücadele eden dünya bir numarası Büyük Britanyalı Andy Murray, ikinci turda İspanyol Guillermo Garcia-Lopez'i 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek son adını 8 tenisçi arasına yazdırdı.

(FOTOĞRAFLI)