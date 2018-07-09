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Federer çeyrek finale yükseldi

Aynur TATTERSALL / LONDRA () Wimbledon Tenis Turnuvası'nın yedinci gününde tek erkeklerde dünya 2 numarası Roger Federer, Adrian Mannarino'yu mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın...

Federer çeyrek finale yükseldi

Aynur TATTERSALL / LONDRA ()

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın yedinci gününde tek erkeklerde dünya 2 numarası Roger Federer, Adrian Mannarino'yu mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın yedinci gününde korta çıkan dünya 2 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, Fransız rakibi Adrian Mannarino'yu 6-0, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu. 
Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi Roger Federer çeyrek finalde Gael Monfils - Kevin Anderson karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

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