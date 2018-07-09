Federer çeyrek finale yükseldi

Aynur TATTERSALL / LONDRA ()
Wimbledon Tenis Turnuvası'nın yedinci gününde tek erkeklerde dünya 2 numarası Roger Federer, Adrian Mannarino'yu mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın yedinci gününde korta çıkan dünya 2 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, Fransız rakibi Adrian Mannarino'yu 6-0, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.
Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi Roger Federer çeyrek finalde Gael Monfils - Kevin Anderson karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.