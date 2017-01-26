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Federasyonların taşınması devlete yıllık 7 milyon 200 bin TL'ye mal olacak

 Ercan ATA - ANKARA / Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Toto'ya bağlı binalardan çıkarılması kararı alınan Bağımsız Federasyonlar, Ulus ve Kızılay binasından taşınmaya başladılar. Bağımsız Spor Federasyonları'nın...

Federasyonların taşınması devlete yıllık 7 milyon 200 bin TL'ye mal olacak

 Ercan ATA - ANKARA /

Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Toto'ya bağlı binalardan çıkarılması kararı alınan Bağımsız Federasyonlar, Ulus ve Kızılay binasından taşınmaya başladılar.

Bağımsız Spor Federasyonları'nın Spor Genel Müdürlüğü (SGM) bünyesindeki binalardan çıkarılma kararından sonra, kiralık yer arayışına giren yaklaşık 50 federasyonun yıllık giderleri Devlete ek masraf çıkardı. Federasyonların kiralanan ofis, yakıt, su, telefon, elektrik, güvenlik, hizmet alımı ve diğer giderlerleri ise yaklaşık olarak 7 milyon 200 bin TL tutuyor.

Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Toto'dan bütçe alan Bağımsız Federasyonlar, Bakanlığa bağlı binalarda kira, elektrik ve su parası ödemiyorlardı. Spor bakanlığı mevcut binalardan federasyonları çıkarınca, yeni bir masraf ortaya çıkmış oldu. Federasyonların bir arada olmasının istenmemesi, yıllık 50 federasyonda ortalama 7 milyon 200 bin TL ek masraf çıkaracak.

Sponsor bulmakta zorlanan ve Devletten bütçe alan Bağımsız Federasyonlar, taşınacakları yeni yerlerinde 6 bin ile 16 bin TL arasında kira verecek. Federasyonların ortalama aylık hesabı yapıldığında, 12 bin TL civarında harcama yapacakları ortaya çıkıyor. Bu hesaplama ile 50 federasyonun aylık gideri 600 bin TL tutuyor. Yıllık hesapladığında ise bu rakam 7 milyon 200 bin TL yapıyor.

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