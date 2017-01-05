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Federasyon Başkanına silahla tehdit!...

Federasyon Başkanına silahla tehdit!... Dopingden ceza aldılar başkanı tehdit ettiler Ercan ATA / ANKARA,() Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın federasyon binasında silahla tehdit edildiği ortaya çıktı. H.P ve A.K adlı...

Federasyon Başkanına silahla tehdit!...

Federasyon Başkanına silahla tehdit!...

Dopingden ceza aldılar başkanı tehdit ettiler

Ercan ATA / ANKARA,()

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın federasyon binasında silahla tehdit edildiği ortaya çıktı.

H.P ve A.K adlı eski sporcular doping nedeniyle ceza alınca, federasyon binasını basarak başkan ve iki kişiyi daha silahla tehdit ettikleri iddia edildi.



NASIL YAŞANDI:

Eski atletlerden H.P VE A.K adlı sporcular Türkiye Antidoping Ajansı'nın (TADA) yapmış olduğu kontrollerde dopingli çıktıkları tespit edildi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine bağlı (TMOK), Anti-Doping Ajansı TADA Türkiye Atletizm federasyonuna sporcuların dopingli olduklarına gerekçesiyle bir yazı gönderdi. Atletizm federasyonu sporculara ceza vermemesi üzerine TADA konuyu Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Tahkim Kuruluna gönderdi. Tahkim Kurulu bahsi geçen isimlere 4 yıl ceza verdi.

ÇİNTİMAR KONUYU SAVCILIĞA TAŞIDI

Bu gelişme üzerine 20 Aralık 2016 tarihinde ceza alan H.P VE A.K adlı eski sporcuların federasyon binasını basarak, silahla tehditler savurdukları ortaya çıktı. Federasyon başkanını ve diğer iki ismi tehdit eden şahıslar, Çintimar'a, "Senin yüzünden hayatımız bitti. Ya bize 500 bin TL vereceksin ya da çocuklarının okullarına kadar her şeyi biliyoruz" dedikleri ortaya çıktı. Konu Spor Bakanlığı'na aktarıldı. Federasyon Başkanı Fatih Çintimar konuyu bugün savcılığa taşıdı.

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