Federasyon Başkanı Sayyıdan: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, ()

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Türkiye'de yapılması planlanan Görme Engelliler Futsal Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak istediklerini belirterek, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan B2, B3 Futsal 1'inci Lig ve 2'nci Lig birinci devre müsabakaları Afyonkarahisar'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki Tınaztepe (A) ve Çiğiltepe (B) spor salonlarında yapılan müsabakalarla sona erdi.

Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan, "Afyonkarahisar'da Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonumuzun 8 branşından birisi olan futsal turnuvasını yapıyoruz. Buradaki iki salonda 1 ve 2'nci lig futsal turnuvaları gerçekleştiriliyor. Bu turnuvaları iki devre halinde oluşturuyoruz. Afyonkarahisar'da yaptığımız turnuvanın adı birinci devresidir. 1 ve 2'nci ligde 8'er takımımız temsil edilmektedir. 2'nci devrede yapılacak müsabakalar sonucunda Türkiye şampiyonasında birinci olan ve dereceye giren takımlar belli olacak" dedi.

"MİLLİ TAKIM ADAY KADROMUZ BELİRLENECEK"

Milli takım aday kadrosunun belirlenmesine Afyonkarahisar'ın da ev sahipliği yaptığını aktaran Sayyıdan, "Turnuvalar milli takımımızı oluşturması acısından çok önemlidir. Çünkü sporcularımızın ne kadar performans gösterip göstermedikleri yapılan turnuvalarda elde ettikleri başarı veya başarısızlıklarla değerlendiriliyor. Bu turnuvalarda teknik kurullarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu turnuvalarda başarılı olan sporcularımız milli takım aday kadrosuna çağrılacak. Bu aday kadro içerisinden seçilen sporcularımız da milli takımımızın uluslararası alanda temsil edecek" diye konuştu.

"MADALYA ALMAK İSTİYORUZ"

Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılmasının gündemde olduğunu hatırlatan Sayyıdan, "Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu ile görüşme halindeyiz. Büyük ihtimal ve kesin olmamak şartıyla Görme Engelliler Futsal Avrupa Şampiyonası kasım ayı içerisinde Türkiye'de olacak. Türkiye'de olması dolayısıyla da daha itinalı çalışmak istiyoruz. Performansımızı en yüksek dereceye çıkarmak istiyoruz. Daha da önemlisi futsal branşında bugüne kadar diğer branşlarda olduğu gibi madalya alamadık. İnşallah bu yıl şansızlığımızı kırarak madalya almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Salonunun dışından detay

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