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FC Wil - Galatasaray: 0 - 1

Muğdat formayı giydi Serhan TÜRK / ZÜRİH,() Galatasaray, yurtdışı kampında oynadığı hazırlık maçında İsviçre Challenge League ekiplerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'nin Zürih kentinde devam...

FC Wil - Galatasaray: 0 - 1

Muğdat formayı giydi

Serhan TÜRK / ZÜRİH,()

Galatasaray, yurtdışı kampında oynadığı hazırlık maçında İsviçre Challenge League ekiplerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'nin Zürih kentinde devam eden Galatasaray, Utogrund Stadı'nda FC Wil ile karşı karşıya geldi.
Sarı-Kırmızılı ekip mücadeleye İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Donk, Rodrigues, Celil, Feghouli ve Eren 11 ile başlarken, FC Wil ise sahaya Kostadinovic - Havenaar, Cortelezzi, De Oliviera, Lombardi, Goncalves, Shallibaum, Von Niederhausern, Breitenmoser, Ze Eduvardo ve Rahimi 11'i ile çıktı.
32'nci dakikada Selçuk'un ceza sahası içine ortaladığı topa kafayla vuran Eren Derdiyok takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray, FC Wil'i 1-0 mağlup etti. 
MUĞDAT FORMAYI GİYDİ
Galatasaray'ın yeni transferi Muğdat Çelik ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Muğdat, mücadelenin 46'ncı dakikasında genç oyuncu Celil'in yerine oyuna dahil oldu.

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