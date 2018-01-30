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FB TV Teknik Müdürü Mesut Koygun toprağa verildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan, 50 gün yoğun bakım ünitesinde gördüğü tedavinin ardından yaşamını yitiren Fenerbahçe TV Teknik Müdürü 37 yaşındaki Mesut Koygun, gözyaşları arasında toprağa verildi. 10...

FB TV Teknik Müdürü Mesut Koygun toprağa verildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan, 50 gün yoğun bakım ünitesinde gördüğü tedavinin ardından yaşamını yitiren Fenerbahçe TV Teknik Müdürü 37 yaşındaki Mesut Koygun, gözyaşları arasında toprağa verildi.
10 Aralık tarihinde Darıca'da motosikleti ile kaza yapması sonucu ağır yaralanan Fenerbahçe TV Teknik Müdürü Mesut Koygun, 50 gündür Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken, dün yaşamını yitirdi. Mesut Koygun'un cenazesi memleketi Karamürsel'e getirilirken, tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağı örtüldü. Karamürsel Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazına Fenerbahçe Kulubü Genel Kordinatörü Tamer Yelkovan, Fenerbahçe TV Genel Müdürü İhsan Topaloğlu, Fenerbahçe TV çalışanları, Koygun'un eşi Nurcan Koygun, ailesi ve yakınları katıldı. Mesut Koygun'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
FENERBAHÇE RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLAMA YAYINLADI
Fenerbahçe Spor Kulübü, Mesut Koygun'un ölümüyle ilgili olarak resmi internet sayfasından şu açıklamada bulundu:
"Fenerbahçe Televizyonu Teknik Müdürü Mesut Koygun'un geçirdiği trafik kazası sonrası bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mesut Merhum Mesut Koygun'a Allah'tan rahmet, başta Koygun Ailesi olmak üzere merhumun tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yaşamını yitiren Mesut Koygun'un vesikalık fotosu
-Cenaze Namazı
-Cenazeye katılanlar

HABER:ERGÜN AYAZ-KAMERA:ALİŞAN KOYUNCU-KARAMÜRSEL-

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