FB'nin kupasını çalmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Arzu KAYA/İSTANBUL, () FENERBAHÇE'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan Halit Şahin "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklandı.

TUTUKLAMA İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Şahin, nöbetçi savcılıkta ifade verdi. Şahin, ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"EYLEM YAPTIM. AMACIM HIRSIZLIK DEĞİLDİR"

Hakimlikte ifade veren Halit Şahin'in, "Benim kupayı alma gibi bir düşüncem vardı. Doğrudur. Zarar verme ve hırsızlık yapma amacıyla gitmedim. Trabzonspor'a yapılan haksızlıklar ve kupa konusu kamuoyunda unutulduğu için bu şekilde bir eylem yaptım. Amacım hırsızlık değildir. Zaten alma şansım da yoktu. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Hakimlik, ifadesinin ardından Halit Şahin "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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