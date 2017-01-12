Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!

FB'nin kupasını çalmaya çalışan şüpheli tutuklandı

       Arzu KAYA/İSTANBUL, () FENERBAHÇE'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan Halit Şahin "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklandı. TUTUKLAMA İSTEMİYLE MAHKEMEYE...

FB'nin kupasını çalmaya çalışan şüpheli tutuklandı

 

 

   Arzu KAYA/İSTANBUL, () FENERBAHÇE'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan Halit Şahin "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklandı.

TUTUKLAMA İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Şahin, nöbetçi savcılıkta ifade verdi. Şahin, ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"EYLEM YAPTIM. AMACIM HIRSIZLIK DEĞİLDİR"

Hakimlikte ifade veren Halit Şahin'in, "Benim kupayı alma gibi bir düşüncem vardı. Doğrudur. Zarar verme ve hırsızlık yapma amacıyla gitmedim. Trabzonspor'a yapılan haksızlıklar ve kupa konusu kamuoyunda unutulduğu için bu şekilde bir eylem yaptım. Amacım hırsızlık değildir. Zaten alma şansım da yoktu. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Hakimlik, ifadesinin ardından Halit Şahin "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

(FOTOĞRAF)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55