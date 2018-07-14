Favori Fransa kupayı istiyor

Tarihinin en genç ikinci kadrosu

4 dakikada 2 penaltı

Güney Amerika ülkelerine ezici üstünlük

İkinci turda zorlu rakip

Çeyrek final bir başka Güney Amerika ülkesi

Üçüncü kez final

Fatih UZUNER / İSTANBUL, ()

Fransa, Dünya kupası tarihinin her zaman favori ekiplerinden biri oldu. Ancak elinde milyon dolarlık futbolcular bulunduran Fransa'nın oynadığı futbol, başarıyı bir türlü getirmedi. Fransa tarihinin en genç ikinci kadrosuyla 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika'yı 1-0 yenerek üçüncü kez final oynamaya hak kazandı.

TARİHİNİN EN GENÇ İKİNCİ KADROSU

Fransa 2018 FIFA Dünya Kupası C grubu açılış maçında Avustralya ile karşılaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden Fransa, Dünya Kupası'nda bu maçtan önce oynadığı son dört açılış maçından sadece 2014 Dünya Kupası'nda Honduras'ı 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Fransa, katıldığı Dünya Kupası finalleri boyunca 1930 Dünya Kupası ilk maçında Meksika karşısına 23 yaş ortalamasıyla çıkarken, 2018 Dünya Kupası ilk maçında tarihinde ikinci kez ilk maçına 24 yaş ortalamasına sahip en genç ikinci kadrosuyla yer aldı ve 2014'teki Honduras maçından sonra Avustralya maçından da galip ayrıldı. 19 yaşındaki genç yetenek Kylian Mbappe büyük bir turnuvada sahaya çıkan en genç Fransız isim olarak tarihe geçti.

4 DAKİKADA 2 PENALTI

Fransa ve Avustralya arasında oynanan ilginç bir istatistik ise maçta kullanılan iki penaltı arasında sadece 4 dakika 7 saniye vardı. Bu da Dünya Kupası tarihinde bir maçta iki farklı takımın kısa zamanda karşılıklı penaltı kullandığı karşılaşma olarak futbol tarihine geçti. Antoine Griezmann, Avustralya maçı öncesi Fransa formasıyla büyük turnuvalarda çıktığı son beş maçta altı gol ve iki asistlik bir performans sergiledi.

GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİNE EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Fransa, Avusturalya galibiyetinden sonra grubunun ikinci maçında Peru ile karşılaştı. Fransa, 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilyalı Careca'dan yediği golden sonra Peru maçı dahil olmak üzere 7 defa karşılaştığı Güney Amerika ülkelerinden hiç gol yemedi. Peru maçında Fransa kalesini koruyan Hugo Lloris, Milli takım formasıyla 100'üncü maçını oynayan ilk Fransız kaleci olurken, Kylian Mbappe ise ülkesi adına büyük turnuvalarda gol atan en genç oyuncu olarak Fransa tarihine adını yazdırdı.

İKİNCİ TURDA ZORLU RAKİP

Gruptan lider olarak çıkan Fransa'nın ikinci turdaki rakibi turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin'di. Messi'li Arjantin grup maçlarında beklenilenin çok çok altında bir performans sergileyerek şansının yardımıyla gruptan çıkmayı başardı. Fransa, en son 1978 Dünya Kupası'nda Arjantin'le karşılaştı. Arjantin'e mağlup olan Fransa 1978 yılındaki turnuvadan sonra bir daha hiçbir Güney Amerika ülkesine mağlup olmadı. Kylian Mbappe, Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferinden sonra doğup bu turnuvada iki gol birden atarak takımının Arjantin karşısında ülkesinin çeyrek finale çıkmasına yardımcı olan ilk oyuncu olurken 1986 Dünya Kupası'ndan sonra bu turnuvada bir Güney Amerika ülkesi üç gol birden yedi. Antoine Griezmann, büyük turnuvalarda oynadığı son 6 karşılaşmada 7 gol attı. Ayrıca Fransa, 1986 Dünya Kupası'nda Sovyet Sosyolist Cumhuriyet Birliği (Rusya)'dan Vasyl Rats'ın ceza sahası dışından attığı golden sonra ilk golünü Arjantin karşısında Di Maria'nın ayağından yedi.

ÇEYREK FİNALDE BİR BAŞKA GÜNEY AMERİKA ÜLKESİ

Kupanın favorileri arasında gösterilen Arjantin'i çekişmeli geçen maçın ardından 4-3 mağlup eden Fransa yine bir Güney Amerika ülkesi, grup maçlarında gösterdiği etkili performansla bir anda kupayı kazanabileceği düşünülen ve çeyrek final karşılaşmasına kadar kalesinde sadece bir gol gören Uruguay ile karşılaştı. Kylian Mbappe, Uruguay maçı öncesinde Pele, Michael Owen ve Julian Green'den sonra Dünya Kupası eleme turunda gol atan en genç dördüncü isim oldu. Uruguay'ı 2-0 gibi net bir skorla mağlup eden Fransa, bugüne kadar Griezmann'ın gol attığı 19 maçta 17 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Dünya Kupası'nda Güney Amerika ülkeleriyle oynadığı son dokuz maçı kaybetmeyen Fransa bu karşılaşmalardan 5 galibiyet ve 4 beraberlikle ayrılırken Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'nda rakip kaleye çektiği son 6 isabetli şutun 4'ü Arjantin'e karşı 2'si Uruguay'a karşı gol oldu. Fransızlar, 1974'teki Hollanda Milli takımından sonra 3 farklı Güney Amerika ülkesini yenmeyi başaran ikinci ülke oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ FİNAL

Uruguay engelini 2-0 ile aşan Fransa yarı finalde turnuvada etkili bir futbol oynayan ve çeyrek finalde turnuvanın en ciddi favorisi olan Brezilya'yı geçen Belçika ile eşleşti. Belçika maçından önce Mbappe, 2018 Dünya Kupası'ndaki eleme turu maçlarında 22 çalım denemesinden 13'ünü gerçekleştirerek turnuvada en fazla çalım deneyen isim olurken Antoine Griezmann, ise Patrick Vieira'nın 2006 Dünya Kupası'nda İspanya karşısında sergilediği performanstan sonra eleme maçında gol atan ve asist yapan ilk Fransız oyuncu oldu. Fransa, Belçika'yı etkili gol silahlarının dışında savunmadan bir isim Samuel Umtiti'nin golüyle 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Teknik direktör Didier Deschamps ise iki büyük turnuvada final maçına çıkan ilk Fransız teknik direktör oldu.

Turnuva boyunca Fransa etkili ayaklara sahip olmasına rağmen göze hoş gelen bir futbol oynamasa da, kazanma arzusu ve basit futbol anlayışıyla adını finale yazdırmayı başardı. 20 yıl önce Deschamplı, Zidanelı, Lizarazu ve Petit'li kadrosuyla tarih yazan Fransa, şimdi Pogbalı, Mbappeli ve Griezmannlı kadrosuyla 20 yıldır Fransa topraklarında beklenen hayali gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri bir diğer finalist Hırvatistan karşısında ortaya koyacakları performans gösterecek.