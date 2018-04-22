Fatsa Belediyespor 3'üncü Lig'de 

Taha AYHAN / MALATYA,() - SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Fatsa Belediyespor, Malatya'da oynadığı play-off mücadelesinde Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup ederek 3'üncü Lig'e yükseldi.

Malatya Stadyumu'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig'den 3'üncü Lige yükselme final maçında Fatsa Belediyespor ile Artvin Hopaspor karşılaştı. Karşılaşmayı her iki takımında taraftarları izlerken maçı 68'inci dakikada Rıdvan ve 82'nci dakikada Recep'in golleriyle 2-1 kazanan Fatsa Belediyespor kupanın sahibi olarak, TFF 3'üncü Lig'e çıkan takım oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile büyük coşku yaşayan Hopalı taraftarlar, kendi takım futbolcuları ile şampiyonluğu kutladı. Yedek kulübesindeki sarı- lacivertli futbolcular da hakemin maç düdüğünü duyduğu anda saha içerisinde koşarken, bazı futbolcular ve yöneticiler gözyaşlarına hakim olamadı.

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