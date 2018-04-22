Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bomba iddia: MHP'den 5 vekil İYİ Parti'ye katılacak
Bomba iddia: MHP'den 5 vekil...
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz hakimliğine başvurulacak
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı

Fatsa Belediyespor 3'üncü Lig'de 

Taha AYHAN / MALATYA,() - SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Fatsa Belediyespor, Malatya'da oynadığı play-off mücadelesinde Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup ederek 3'üncü Lig'e yükseldi. Malatya Stadyumu'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig'den...

Fatsa Belediyespor 3'üncü Lig'de 

Taha AYHAN / MALATYA,() - SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Fatsa Belediyespor, Malatya'da oynadığı play-off mücadelesinde Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup ederek 3'üncü Lig'e yükseldi.
Malatya Stadyumu'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig'den 3'üncü Lige yükselme final maçında Fatsa Belediyespor ile Artvin Hopaspor karşılaştı. Karşılaşmayı her iki takımında taraftarları izlerken maçı 68'inci dakikada Rıdvan ve 82'nci dakikada Recep'in golleriyle 2-1 kazanan Fatsa Belediyespor kupanın sahibi olarak, TFF 3'üncü Lig'e çıkan takım oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile büyük coşku yaşayan Hopalı taraftarlar, kendi takım futbolcuları ile şampiyonluğu kutladı. Yedek kulübesindeki sarı- lacivertli futbolcular da hakemin maç düdüğünü duyduğu anda saha içerisinde koşarken, bazı futbolcular ve yöneticiler gözyaşlarına hakim olamadı.
(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314