Fatma Yıldırım: "Fenerbahçe'de olmak her zaman hayalimdi"

İSTANBUL, ()

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın, Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Fatma Yıldırım, "Fenerbahçe gibi büyük bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Burada olmak her zaman hayalimdi" dedi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Fatma Yıldırım, Fenerbahçe gibi büyük hedefleri olan bir camianın parçası olmaktan dolayı gurur duyduğunu ve Fenerbahçe'nin bu sezon tüm kupalara talip olduğunu söyledi.

Önemli hedefleri olan bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Fatma Yıldırım, "Fenerbahçe gibi büyük bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Burada olmak her zaman hayalimdi. Önemli hedefleri olan ve bu hedefler doğrultusunda başarılı olan bir takım. Böyle bir takımın parçası olmak onur verici" şeklinde konuştu.

Transfer sürecine de değinen milli voleybolcu, "Transfer sürecime ilişkin bir şeyler söylemek gerekirse de, menajerim aracılığıyla bana ulaşıldı ve sezon biter bitmez de anlaşma sağlandı. Burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Takımda çok fazla sayıda tanıdığım isim var: Polen, Damla, Dicle, Ezgi, Merve ve Melis. Bu arkadaşlarımla milli takımlarda beraber oynadık. Güzel bir arkadaşlığımızın olduğunu söyleyebilirim" diyen voleybolcu, takımdaki arkadaşlık ortamına da vurgu yaptı.

Sarı-lacivertli forma altındaki hedefleri ile ilgili de konuşan Fatma Yıldırım, şunları söyledi;

"Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyon olmak istiyoruz. Çalışmalarımızı da buna göre yapacağız. Umarım güzel bir sezon olur. Tabii bütün başarılarda taraftarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Onların desteği çok önemli. Geçmişte forma giydiğim takımlarla, Fenerbahçe taraftarına karşı oynadım ve bu gerçek anlamda çok zordu. Şimdiyse Fenerbahçe taraftarının gücünü, desteğini arkamda hissetmek çok önemli. Onlara her zaman ihtiyacımız var."

FOTOĞRAFLI