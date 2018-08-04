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Fatih Terim: "Yeni yolculuklar ve başarılar için kolları sıvadık"

İSTANBUL,() -  Fatih Terim, "Galatasaray camiasının fertleri olarak yeni yolculuklar ve başarılar için kolları sıvadık" dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF Süper Kupa mücadelesi öncesi hazırlanan maç kitabına açıklamalarda...

Fatih Terim: "Yeni yolculuklar ve başarılar için kolları sıvadık"

İSTANBUL,() - 

Fatih Terim, "Galatasaray camiasının fertleri olarak yeni yolculuklar ve başarılar için kolları sıvadık" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF Süper Kupa mücadelesi öncesi hazırlanan maç kitabına açıklamalarda bulundu. Yeni başarılar için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Fatih Terim, "Dünya standartlarında bir takım oluşturup takımı her kulvardaki yarışta ayakta tutmak, işin sadece yetenek ve performans değil, ekonomik ve sosyal boyutunu da düşünmek, hepimiz için keyifli olduğu kadar aynı zamanda emek ve yoğun bir süreç. Hedefimiz, sahada taraftarını ve camialarını memnun edecek bir oyun sergileyecek ve taraftarları gibi sahada ruhunu ortaya koyacak bir takım oluşturmak. Kuruluşundan bu yana ülkemizde ve yurt dışında tescillenmiş başarıları ile varlığını sürdüren Galatasaray camiasının fertleri olarak yeni yolculuklar ve başarılar için kolları sıvadık" ifadelerini kullandı.
"YENİ SEZONA KENDİNE İNANMIŞ VE MOTİVE OLMUŞ ŞEKİLDE GİRECEĞİZ"
6'ncı kez Süper Kupa'yı müzelerine götürmek istediğini belirten Terim, şunları söyledi:
"Sadece son 10 yılda oynanmış finaller sonunda 5 Süper Kupa'yı müzemize götürdük. İnanıyorum ki Akhisarspor maçı sonrasında bir yenisini daha ekleyeceğiz ve yeni sezona kendine inanmış ve motive olmuş şekilde gireceğiz. İlk kez Türkiye Kupası'nı alan ve Süper Kupa'da rakibimiz olan Akhisarspor'u da bu başarısından dolayı tebrik edip, ülkemizi temsil edecekleri UEFA Avrupa Ligi'nde de şans diliyoruz. Son yıllarda futbol kültürünün gelişmesi ile önemli müsabakalara ev sahipliği yapmış Konya'nın da bizleri iyi bir şekilde ağırlayacağından ve maça enerji katarak keyifli bir karşılaşma olmasını sağlayacağından da şüphemiz yok."

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