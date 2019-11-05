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Fatih Terim Yarın kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Yarın kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum. Kaybettiğimizde de her şey bize, tüm sorumluluk bize oluyor, oyuncularımın korkmasını gerektirecek bir durum yok. Böyle maçlarda yenerseniz olay olur...

SPOR 05.11.2019, 21:40
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Yarın kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum. Kaybettiğimizde de her şey bize, tüm sorumluluk bize oluyor, oyuncularımın korkmasını gerektirecek bir durum yok. Böyle maçlarda yenerseniz olay olur bu yüzden korkmadan oynamalıyız” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4’üncü hafta maçında yarın saat 23.00’te Real Madrid'in konuğu olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçı kaybetmeleri halinde matematiksel olarak Avrupa Ligi tarafına bakacaklarını ifade eden Fatih Terim, “Matematik olarak baktığımızda çok net görebiliyoruz. Kaybettiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi değil UEFA Avrupa Ligi’ne tarafına bakmak zorundayız. Oyuncularımın böyle düşünmesine sevindim ancak biz teknik adamlar dışarıda söylemlerle sahadaki eylemlerin beraber gitmesini isteriz. İnşallah öyle olur. Kaybedecek bir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.

“REAL MADRID’IN HER OYUNCUSU ÇOK GÜÇLÜ”

Real Madrid forması giyen her oyuncunun güçlü olduğunu belirten Terim, “Real Madrid’in sahaya sürdüğü 11 dışında en az onu kadar güçlü bir 11’leri daha var. Kim çıkarsa çıksın Real Madrid ile benim için önemli bir oyuncudur. Bana göre Real Madrid’in kadrosundaki her oyuncu benim için çok değerlidir. O yüzden az güçlü, çok güçlü diyemeyeceğim çünkü hepsi güçlü oyuncular. Tabi ki Bale bizde oynasaydı memnun olurdum. Burada Real Madrid’in hangi oyuncusunun oynadığı konusunda çekimser kalmak istiyorum ama Bale çok iyi bir oyuncu, süper bir solak vs. Ama bunun kararını verecek o takımın teknik direktörüdür” diye konuştu.

“GALATASARAY HÜCUMU FELSEFE EDİNMİŞ BİR TAKIMDIR”

Sorunlarının girdikleri gol pozisyonlarını değerlendirememek olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, “Galatasaray belki bu grupta gol atamadığı için eleştirebilir ama Galatasaray tarihinde her zaman gol kralları çıkarmış, sürekli gol pozisyonuna girmiş, atak oynayan ve felsefesi hücum olan bir takımdır. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz sorunumuz bu. Yarın bunu yapmalıyız. Andone da söyledi, ilk maçta bulduğumuz pozisyonlardan birini atabilsek öne geçebilsek tabi oyun çok daha farklı olacaktı. Real Madrid’e karşı 1-0 önde olmak ile 1-0 geride olmak arasında fark vardır. Yarın kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum. Kaybettiğimizde de her şey bize, tüm sorumluluk bize oluyor, oyuncularımın korkmasını gerektirecek bir durum yok. Böyle maçlarda yenerseniz olay olur bu yüzden korkmadan oynamalıyız” şeklinde konuştu.

“NAGATOMO VE BİR OYUNCUMUZDA DAHA SIKINTILAR VAR”

Takımda Nagatomo ve bir oyuncuda daha sakatlık sorunu olduğunu söyleyen Fatih Terim, “Açıkçası 1-2 sıkıntımız var. Yuto Nagatomo başta olmak üzere. Bazı değişiklikler olabilir. Hiç akılda olmayan Şener maalesef sakatlandı. Bizim burada da kullanabileceğimiz bir oyuncuydu. Yuto’nun biraz sıkıntısı var, bir oyuncumuzun daha var. Bunları aşabilirsek, beraber oynayabilirsek daha iyi olacak. Son maçtaki takımın tavrından, oyunundan memnunum. Önümüzde çok önemli maçlar var bu yüzden hep beraber oynamalıyız” dedi.

Fatih Terim, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile Galli futbolcu Gareth Bale arasında yaşanan problemler hakkında sorulan soruya ise şu şekilde cevap verdi:

“Her teknik adamın bir tavrı tarzı, bir reaksiyonu vardır. Ben bir başkasının yerine karar veremem. Ben sert tavır gösteririm, bir başkası idare etmek ister. Ben yönetmeyi tercih ederim, adalet neye lazımsa onu uygularım ben, şu anda bunu yargılayacak biri değilim. Real Madrid’de bir Bale problemi gözüküyor ama bu benim vereceğim bir karar değil. Hocası kararı verecektir.”

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