Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza çıkmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için ceza tayinine yer olmadığını açıkladı.

PFDK'nın 26 Aralık 2019 tarihli kararları TFF'nin resmi internet sitesinden açıklandı.

Yapılan açıklamada, Göztepe - Galatasaray maçının ardından sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen teknik direktör Fatih Terim için ceza tayinine yer olmadığı kaydedildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah beyazlı yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları'na da ceza verilmesine gerek görülmediği belirtildi.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Göztepe, para cezasına çarptırıldı.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 22.12.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MİSAFİR TRİBÜN 407 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 22.12.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrası yöneticisinin yayıncı kuruluş haricinde röportaj vermesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİGROS L, M, SPOR TOTO A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, MARATON ÜST G, H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 22.12.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN MİGROS G, H, O, P blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi ADNAN DALGAKIRAN hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi ERDAL TORUNOĞULLARI hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 21.12.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM hakkında, 21.12.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

6- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 22.12.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON F1, F2, F3, F4, KUZEY KALE ARKASI D5, D6, D7, D8, KAPALI B TRİBÜN C1 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, misafir takım ve TFF Temsilcisinin izni olmadan sahanın sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü idarecisi HÜSEYİN ÜNEŞ'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü sporcusu AYKUT DEMİR'in, cezalı olduğu halde akredite alanda yer almasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 20.12.2019 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KAPALI ÜST KUZEY B ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI ALT KUZEY B, C, D ve KAPALI ÜST KUZEY B, C, D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen KAPALI ÜST KUZEY B ve D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü görevlisi SERDAR KÖNGEÇ'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübü antrenörü ENDER TRAŞ'ın, 20.12.2019 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübü masörü ECEVİT AKTAŞ'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- AKHİSARSPOR Kulübünün, 21.12.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON TRİBÜNÜ F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, 22.12.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonrası flaş röportajlara yayıncı kuruluş sorumlusunun belirlemiş olduğu listede yer alan 3 futbolcusunun katılması gerekirken listede yer alan 2 futbolcusunun ve listede yer almayan 1 futbolcusunun katılımının sağlanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BURSASPOR Kulübünün, 22.12.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

12- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. hakkında, 22.12.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, saha olaylarından dolayı sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

13- HATAYSPOR Kulübünün, 21.12.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VIP TRİBÜNÜ A ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübü kaleci antrenörü ŞENOL KARAGÖL'ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübü kaleci antrenörü ŞENOL KARAGÖL'ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ADANASPOR A.Ş.'nin, 21.12.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir."