Fatih Terim: "Profesyonel futbol yöneticilerine büyük ihtiyaç var"

İSTANBUL- Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın 2.modülü başladı. İstanbul Limak Eurasia Luxury Hotel'de düzenlenen programın açılışını Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, yaptığı konuşmayla gerçekleştirdi.

Konuşmasının ilk bölümünde kulüplerde çalıştığı dönemlerdeki deneyimlerini anlatan Terim, teknik direktör-yönetici ilişkileri ve ülkemizdeki profesyonel yönetici modelleriyle ilgili örnekler verdi. Avrupa'da sportif direktörlük kavramının oturduğunu ifade eden Terim,ülkemizde de profesyonel futbol yöneticiliğinin görev ve yetkileri tanımlanmış bir şekilde yerleşmesi gerektiğini söyledi. Futbolun bugün geldiği noktada geniş yetkilerle donatılmış profesyonel yöneticilerin önemli rol üstlendiğini kaydeden Terim, Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın bu açıdan büyük önem taşıdığına ve amaçlarının bu görevler için her açıdan donanımlı insanlar yetiştirmek olduğunu ifade etti. Program ile iyi bir futbol yöneticisinin tanımını oluşturmak hedefleri olduğunu da belirten Fatih Terim, hem futbolun içinden gelenlerin, hem de akademik eğitimlilerin profesyonel yönetici olarak futbolun içinde yer alabileceğine dikkat çekti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in ardından TFF Milli Takımlar Analiz Departmanı Sorumlusu Dr. Metin Çakıroğlu, ''Scouting Organizasyonu ve Teknoloji Kullanımı'' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 25 katılımcının yer aldığı Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın 2.modülü 9 Şubat'ta sona erecek.

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