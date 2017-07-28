Fatih Terim Parkı, Metin Oktay Parkı oluyor

ANKARA, ()

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yollarını ayrıdığı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in adı, Çankaya'daki parktan kaldırılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ilçelerinde bulunan ve Fatih Terim'in adını taşıyan parktta değişikliliğe gidileceğini, parkın yeni isminin ise Metin Oktay olacağını duyurdu.

Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in binlerce retweet alan tweetindeki açıklaması şu şekilde oldu:

"Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda Fatih Terim Parkı'nın adının Metin Oktay Parkı olarak değiştiriyoruz. Taçsız Kral'a saygılarla."