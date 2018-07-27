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Fatih Terim: "Ozan Tufan'ı hiç istemedim"

İbrahim YILDIZ / İstanbul,() -  Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, "Bir takımın kendinde düşünmediği her oyuncuyu kastettim. Bazı magazin severler Ozan Tufan'a bağladı işi. Ama ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim" dedi. Sakarya'da...

Fatih Terim: "Ozan Tufan'ı hiç istemedim"

İbrahim YILDIZ / İstanbul,() - 

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, "Bir takımın kendinde düşünmediği her oyuncuyu kastettim. Bazı magazin severler Ozan Tufan'a bağladı işi. Ama ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim" dedi.
Sakarya'da oynanan hazırlık maçının ardından "3 büyükler birbirine futbolcu verebilmeli" diyen Fatih Terim'in bu sözleri üzerine bazı çevreler tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı istediğini iddia etmişti. Tunus'a giderken havalimanında muhabirinin sorularını yanıtlayan Fatih Terim, "Benim söylediğimi iyi anlamak lazım. Derinliklerine iyi bakmak lazım. Yoksa işi magazin haline getirip, bazı arkadaşlarımız işi magazin haline getirdi. Ben derin bir şey söyledim. Yerli ve yabancı bütün oyuncuları kastettim. Bir takımın kendinde düşünmediği her oyuncuyu kastettim. Bazı magazin severler Ozan Tufan'a bağladı işi. Ama ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fatih Terim'in açıklamaları

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