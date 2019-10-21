Fatih Terim: Kazandığımız veya kaybettiğimizde ne durumda olacağımızı biliyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, grup sıralamasında çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek, "Grup sıralamasında en kritik maçlardan biri. İspanyol basını ve bütün dünya da Real Madrid'in grupta 4'üncü sırada olmasına alışık değil. Adınız Real Madrid ise bu sıralamada bulunmak gündem oluyor. Bizim için de çok önemli bir maç. Kazandığımız veya kaybettiğimiz de ne durumda olacağımızı biliyoruz" dedi.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında yarın evinde Real Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve takım kaptanı Fernando Muslera, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu."ZINEDINE ZIDANE İSMİ TARTIŞILMAZ"Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane hakkında övgü dolu sözlerde bulunan Fatih Terim, "Zinedine Zidane ismi dünya futbolunda tartışılabilir bir isim değil. Tüm takımlarda böyle inişler çıkışlar olabilir. Zaten son Mallorca maçına kadar Real Madrid ligde liderdi. Bunlar büyük takımlarda yaşanabilecek süreçler. Zidane bu zor durumu atlatabilecek bilgi, birikim ve tecrübede bir hoca. Bizden sonra Barcelona ile oynayacakları El Clasico maçının ertelenmesi onları mental olarak rahatlatmıştır, onlara avantaj sağlamıştır" ifadelerini kullandı."HER AN HER SANİYE OYUNA KONSANTRE OLMALIYIZ"Real Madrid'e karşı oyunun hiçbir anında konstrasyonlarını kaybetmemeleri gerektiğini belirten Terim, "Yarın Real Madrid'i mutlaka ve mutlaka konfor alanının dışına taşımalıyız. Ne zaman topu kontrol edeceğiz, ne zaman geçiş hucümu yapacağız bunları iyi planladık. Adam ve alan markajnın en üst düzeyde olması gereken maçlardan biri. Oyunun her yönünü oynayabilen bir takım ile karşılaşacağız. Tabii ki top rakipteyken takım olarak defansif problemleri var. Biz de bunu iyi değerlendirmeliyiz. 90 dakika konsantrasyonumuzu bırakmamamız gerekiyor. Böyle maçlarda konsantrasyon kaybının telafisi olmaz, bunu zaten Paris-Saint Germain maçında gördük. 55-60 gibi yüzdede topun kendisinde olmasını isteyen bir takım, her an her saniye oyuna konsantre olmalıyız. Kolay top kaybı, merkezde kaybedilen toplar bizim için çok sıkıntı yaratabilir. Dikkat etmeliyiz Real Madrid'e. Kenarları iyi kullanıyorlar, geçiş hucumları çok etkili. Hazard, Benzema, Vinicius gibi önde hücum silahları var, çok tehlikeli bir takım. Başlangıçla birlikte 90 dakikayı çok iyi oynamalıyız" şeklinde konuştu."YARIN KAYBETMEKTEN KORKMADAN OYNAMALIYIZ"Yarın Real Madrid'e karşı oynamalarının oyuncuları için şans olduğunu ifade eden Fatih Terim, "Böyle maçlarda şunu söylerim oyuncularıma, bu bir şanstır. Özellikle oyuncularımızın kendini gösterme çabası, dünyanın bu maçı izliyor olması onları daha ön plana çıkarıyor. Oyuncularımızın konsantre olması gerekiyor. Real Madrid gibi bir takıma kaybedersen kimse onlara bir şey demez. Paris-Saint Germain maçında da maç sonu taraftarlarımız takımı tribüne çağırdı. Bu pek alışık olduğumuz bir şey değil ama taraftar o gün bu takımın mücadelesini gördü. Yarın da kaybetmekten korkmadan oynamamız gerekiyor. İyi oyun oynamamız gerekiyor. Oyuncularımın tamamen konsantre olması lazım. Real Madrid olur, Barcelona olur, PSG olur, Manchester olur. Her zaman gelmez, geldiği zaman da iyi değerlendireceksin" diye konuştu.MUSLERA: TARAFTARLARIMIZIN SAHAYI CEHENNEME ÇEVİRECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOKYarın oynanacak Real Madrid maçını taraftarlarının oluşturacağı atmosferle kazanmak istediklerini ifade eden Fernando Muslera, "Taraftarlarımızı arkamıza alıp mücadele etmek bize ekstra güç veriyor. Bu Fenerbahçe, Beşiktaş hangi rakibimiz olursa olsun zor bir durum. Taraftarlarımızla birlikte motivasyonumuz da çok farklı oluyor. Yarın da taraftarlarımızın o sahayı cehenneme çevireceğinden hiç şüphemiz yok" dedi."YARIN EN İYİ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ"Taraftarlarının desteğiyle yarın Real Madrid'e karşı en iyi sonucu almak istediklerini söyleyenMuslera, "Real Madrid'e karşı oynuyoruz. Grubun en önemli maçlarından biri. Taraftarlarımızın da bu maçı sabırsızlıkla beklemesinden doğal bir şey yok. 2013 yılında da eşleştiğimiz maçlarda da onları eliyorduk, o gün taraftarımızın desteğiyle muhteşem bir maç oynamıştık, yarın da yılın maçı demeyelim ama çok önemli bir maç oynayacağız. Taraftarlarımızın oluşturacağı atmosferle yarın en iyi sonucu almak istiyoruz. Real Madrid ile bu kadar maç yapmak şampiyon takım olduğumuzu, Şampiyonlar Ligi takımı olduğumuzu gösteriyor. Böyle büyük bir takıma karşı sahaya çıkmak bizi gururlandıyor ve heyecanlandırıyor" şeklinde konuştu.

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