Fatih Terim: "İsmail ve eşi mesai harcayıp hayata meydan okuyor"

Mustafa AKIN / İSTANBUL,() - ALS farkındalık ayı kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde "ALS-MNH Gala Gecesi" Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Düzenlenen gala gecesinde NETAŞ, ALS-MNH derneğine özel üretim, asansörlü, 3 engelli aracı ile birlikte 9 kişi taşıyabilen bir araç hediye etti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, yaptığı açıklamada ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek ve eşi için; "Bu iş için mesai harcıyorlar ve aynı zamanda hayata meydan okuyorlar" dedi.

Terim, "ALS hastası olan birçok arkadaşımız var. Mümkün olduğu kadar yanlarında olmaya çalışıyoruz. Federasyon burada çok güzel bir organizasyon yaptı. Birkaç saat onları mutlu edebilirsek, biz de o mutluluğu onlarla beraber paylaşacağız. Aileleriyle, çocuklarıyla beraber güzel bir gün geçireceğiz. Uzun yıllardır, her vakit bulduğumda gitmeye çalışıyorum. Özellikle İsmail ve eşi bu işin öncüleri oldular. Onlara da buradan teşekkür etmek gerekir. Mesai harcıyorlar ve hayata meydan okuyorlar. Bizim de bir faydamız olursa ne mutlu. Sahada müthiş mücadele eden birinin bu hastalığa yakalanması üzüyor tabii ki ama hayatın içinde bunlar da var. Bu engellere hiçbir engel yoksa, hiç kimseye de bir engel olmamalı" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-NETAŞ'in hediye ettiği araç

-İsmail Gökçek'in görüntüsü

-Yıldırım Demirören'in görüntüsü

-Vali Vasip Şahin'in görüntüsü

-Dursun Özbek ve Muharrem Usta'nın detayları

-Fatih Terim'in açıklamaları

-Genel detaylar