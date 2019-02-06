Fatih Terim'in babası Talat Terim yaşamını yitirdi (2)

Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, ()-

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim (93), Adana'da tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

Adana'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan 3 çocuk babası Talat Terim, 10 gün önce hastaneye kaldırıldı. Galatasaray'ın hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile 1- 1 berabere kaldığı maçtan sonra Adana'ya gelen Fatih Terim, babasını ziyaret edip son durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Talat Terim, bugün saat 08.50'de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Galatasaray'ın bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanan Fatih Terim de babasının vefat haberini alınca Adana'ya gelmek için yola çıktı.

Talat Terim'in yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları da hastaneye akın etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de hastaneye gelerek Terim'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak, Talat Terim'in saat 08.50'de yaşamını yitirdiğini söyledi. Soyupak, "Kendisi bir süredir genel durum bozukluğu nedeniyle hastanemizde izleniyordu. Bu sabah saat 08.50'de Terim'i kaybettik" dedi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü de Talat Terim'in ölümünün ardından internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere kullanıldı:

"Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Talat Terim'in Adana Asri Mezarlık'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Muhabiri Nuri Pir'in anonsu

- Hastaneden genel detaylar

- Hastanede bekleyen Fatih Terim'in yakınları

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

(FOTOĞRAFLI)